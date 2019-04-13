Неизвестный пытался поджечь на себе одежду у Белого дома
Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает
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В США задержали мужчину, который пытался поджечь на себе одежду возле Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба Соединенных Штатов
"Мужчина на инвалидной коляске с электроприводом, находясь на Пенсильвания-авеню, за пределами северного забора, поджег свою куртку. Офицеры Секретной службы США немедленно отреагировали на инцидент, потушили огонь и оказали первую помощь”, - говорится в официальном Twitter ведомства.
Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Неизвестно пока, что толкнуло мужчину на такой поступок.
ИСТОЧНИК KP.RU