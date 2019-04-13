Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в территориальные воды страны. Причиной этому стало нахождение на борту корабля курсантов Керченского государственного морского технологического университета.
По словам представителя МИД Польши Евы Сувары, решение не пустить российский корабль в территориальные воды республики было принято премьер-министром страны Матеушем Моравецким.
"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", - заявила она.
Парусник "Седов", на борту которого находятся 112 курсантов из Керчи, вышел в учебный рейс в субботу, 6 апреля. Ранее сайт kp.ru сообщал, что корабль не пустили в свои территориальные воды власти Эстонии. В посольстве РФ назвали этот поступок недружественным; в дипмиссии также отметили, что решение было принято перед визитом в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
ИСТОЧНИК KP.RU