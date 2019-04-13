2019-04-13T08:06:41+03:00
В мире

Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды

Причиной запрета стало нахождение на борту курсантов из Керчи
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в территориальные воды страныВласти Польши не пустили российский парусник "Седов" в территориальные воды страныФото: пресс-служба БГА РФ
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Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в территориальные воды страны. Причиной этому стало нахождение на борту корабля курсантов Керченского государственного морского технологического университета.

По словам представителя МИД Польши Евы Сувары, решение не пустить российский корабль в территориальные воды республики было принято премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", - заявила она.

Парусник "Седов", на борту которого находятся 112 курсантов из Керчи, вышел в учебный рейс в субботу, 6 апреля. Ранее сайт kp.ru сообщал, что корабль не пустили в свои территориальные воды власти Эстонии. В посольстве РФ назвали этот поступок недружественным; в дипмиссии также отметили, что решение было принято перед визитом в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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