В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-13T09:57:38+03:00

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Военнослужащий вооруженных сил США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил с собой. Инцидент произошел в городе Тятан.

Как сообщает агентство NHK, женщина, с которой американец находился в отношениях, скончалась от полученных ножевых ранений. Их тела были найдены в шестиэтажном жилом здании, расположенном неподалеку от военных объектов США, утром в субботу. По данным агентства Kyodo, мужчина проходил службу в Корпусе морской пехоты США.

Расследование случившегося ведет местная полиция совместно с представителями американских вооруженных сил. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Это уже не первый подобный инцидент с участием американских военных в Японии. Сайт kp.ru ранее сообщал о задержании жительницы Токио, которая зарезала военнослужащего ВВС США, с которым она находилась в романтических отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU