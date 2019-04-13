Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-13T11:01:07+03:00

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко установить мир в Донбассе в случае переизбрания на второй срок.

"Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе", - написал сенатор в своем Twitter.

Пушков также отметил, что Порошенко, как и ранее, дает ложные обещания. "Но второй раз фокус вряд ли пройдет", - написал он.

Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) в первую неделю после проведения второго тура президентских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, эту информацию никак не прокомментировал.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Соперником Петра Порошенко, которого в пером туре поддержали почти 16% граждан страны, пришедших на участки, будет шоумен Владимир Зеленский, который в первом туре набрал более 30% голосов избирателей

ИСТОЧНИК KP.RU