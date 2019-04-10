Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-10T11:29:49+03:00

Ситуация все еще остается напряженной, а потому такой визит может быть небезопасен

Изменить размер текста: A A

Российских наблюдателей не будет и во втором туре президентских выборов на Украине. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Дипломат напомнил, что ранее Киев законодательно запретил нашим соотечественникам быть наблюдателями у них на выборах, и нескольким гражданам уже отказали в аккредитации в качестве членов мониторинговых миссий, поэтому такая поездка может быть небезопасна.

"Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, - по крайней мере, безответственно", - цитирует РИА Новости Карасина.

Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда". За руководящий пост поборются шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700564" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU