Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
Российских наблюдателей не будет и во втором туре президентских выборов на Украине. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Дипломат напомнил, что ранее Киев законодательно запретил нашим соотечественникам быть наблюдателями у них на выборах, и нескольким гражданам уже отказали в аккредитации в качестве членов мониторинговых миссий, поэтому такая поездка может быть небезопасна.
"Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, - по крайней мере, безответственно", - цитирует РИА Новости Карасина.
Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда". За руководящий пост поборются шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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