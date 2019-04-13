В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-13T11:15:03+03:00

Хакеры выложили в сеть личные данные около 4 тысяч членов Ассоциации академии ФБР после взлома ряда сайтов, связанных с этой организацией Фото: REUTERS

Сообщается, что в открытом доступе оказались около 4 тысяч записей с именами и личными данными членов Ассоциации академии ФБР

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Хакеры выложили в сеть личные данные около 4 тысяч членов Ассоциации академии ФБР после взлома ряда сайтов, связанных с этой организацией.

Как сообщает портал TechCrunch, злоумышленниками были похищены не только имена членов ассоциации, но и их адреса, телефонные номера, адреса электронной почты и названия должностей. Сведения о группировке киберпреступников, причастных к похищению, не приводятся.

По словам одного из хакеров, якобы причастных к атаке, всего было взломано более тысячи правительственных сайтов. В интервью TechCrunch он отметил, что в настоящий момент ведется структурирование похищенной информации и подготовка ее к продаже.

Ранее сайт kp.ru сообщал о требовании освободить руководителя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выдвинутом хакерами из группировки Anonymous. В сообщении, опубликованном на сайте группировки, отмечалось, что власти Великобритании "заплатят" за задержание Ассанжа.

ИСТОЧНИК KP.RU