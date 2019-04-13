У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
У здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошел взрыв высоковольтного кабеля. По словам представителей местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".
По словам представителей киевской полиции, взорвавшийся высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге. Об этом полицейским сообщили в компании "Киевэнерго".
Ранее сайт kp.ru сообщал о ложном сообщении о минировании международного аэропорта Киева "Жуляны". После сообщения, отправленного на электронную почту, часть пассажиров из терминалов воздушной гавани была эвакуирована.
ИСТОЧНИК KP.RU