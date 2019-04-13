У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-13T12:48:37+03:00

Рядом с дипмиссией под землей взорвался высоковольтный кабель

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У здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошел взрыв высоковольтного кабеля. По словам представителей местной полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".

По словам представителей киевской полиции, взорвавшийся высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге. Об этом полицейским сообщили в компании "Киевэнерго".

Ранее сайт kp.ru сообщал о ложном сообщении о минировании международного аэропорта Киева "Жуляны". После сообщения, отправленного на электронную почту, часть пассажиров из терминалов воздушной гавани была эвакуирована.

ИСТОЧНИК KP.RU