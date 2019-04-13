Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновения с полицией

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-13T15:21:12+03:00

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В Тулузе на юге Франции очередная акция протеста «желтых жилетов» переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

Колонна манифестантов, собравшись на площади Буленгрен, двинулась улицами города. При этом некоторые участники демонстрации в ходе движения зажгли дымовые шашки, начали бросать в переулки петарды, разбивать рекламные щиты, а также ломать заграждения в местах проведения дорожных работ. Сотрудники правоохранительных органов в ответ на это были вынуждены применить слезоточивый газ, передает ТАСС.

Точное количество участников акции протеста не называется.

Напомним, во Франции акции протестов «желтые жилеты» начались еще 17 ноября 2018 года. Люди выступили с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако затем список требований манифестантов заметно расширился и теперь охватывает также политическую сферу.

Столкновения протестующих с полицией начались в Тулузе.

ИСТОЧНИК KP.RU