Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста «желтых жилетов» в Париже

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-13T19:07:45+03:00

Такие действия правоохранителей последовали после того, как манифестанты стали бросать в них бутылки и петарды [видеотрансляция]

Изменить размер текста: A A

Во время очередной акции протеста "желтых жилетов" в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Сотрудники французских правоохранительных органов были вынуждены применить против агрессивно настроенных манифестантов слезоточивый газ.

Беспорядки, как передает ТАСС, произошли на площади Республики. Участники акции протеста не только бросали в стражей порядка бутылки и петарды, но также били по выставленным полицейским щитам, тем самым провоцируя правоохранителей. В ответ на такие действия сотрудники жандармерии бросили в сторону манифестантов несколько гранат со слезоточивым газом, а также применили слезоточивый газ из баллончика.

В связи с данными инцидентами на площадь Парижа стянули дополнительные силы правопорядка.

Сайт kp.ru писал, что ранее в субботу в ходе акции протестов «желтых жилетов» произошли столкновения между полицией и манифестантами в Тулузе.

Желтые жилеты отмечают в Париже окончание выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU