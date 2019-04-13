2019-04-13T22:38:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Минобороны Украины: Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат

Кандидат в президенты Незалежной состоит на воинском учете с конца 2008 года и пригоден к военной службе
Марина ВЕНЦОВА
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В Минобороны Украины заявили, что кандидат в президента Владимир Зеленский уклоняется от призываВ Минобороны Украины заявили, что кандидат в президента Владимир Зеленский уклоняется от призываФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Слуга народа» и шоумен Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, которые ему присылали во время мобилизации с начала конфликта в Донбассе.

«Гражданин Зеленский В.А. находится на воинском учете военнообязанных с 22.12.2008 года <...> Пригоден к военной службе. Военную службу в Вооруженных силах не проходил», - говорится в ответе Министерства обороны Украины на депутатский запрос ряда депутатов Рады, который опубликовал советник действующего украинского президента Юрий Бирюков.

В документе говорится, что три повестки Зеленскому были отправлены во время призыва в 2014 году, и одна – в 2015 году. Однако он в военный комиссариат по вызову не прибывал.

Напомним, 21 апреля на Украине пройдет второй тур президентской гонки, в которой Владимир Зеленский, который является безусловным лидером в голосовании первого тура, будет бороться против Петра Порошенко.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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