В 2018 году Facebook потратил около $20 миллионов на безопасность Цукерберга
В прошлом году компания Facebook израсходовала около 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности ее главы Марка Цукерберга, а также его близких. Такие данные приводятся в материалах, которые были поданы в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов.
Также из документов видно, что за свою работу Цукерберг получается зарплату в размере 1 миллиона долларов в год. Однако Facebook компенсирует его расходы, которые связаны с выполнением им работы. Это составляет порядка 22,6 миллионов долларов.
В компании пояснили, что около 20 миллионов долларов были потрачены на контроль за "личной безопасностью Цукерберга", а порядка 2,6 миллионов долларов Facebook выделил "на покрытие расходов, связанных с использованием личного авиатранспорта", передает телеканал CNBC.
В материалах фиксируется рост расходов на обеспечение безопасности главы Facebook в течение последних лет.
Мировой суд в Москве, как ранее писал сайт kp.ru, признал компанию Facebook виновной по статье непредоставления сведений или информации о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории России и оштрафовал на три тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU