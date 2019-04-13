В 2018 году Facebook потратил около $20 миллионов на безопасность Цукерберга

13 Апр 23:07 2019-04-13T23:07:20+03:00

При этом за работу в компании ее основатель получает зарплату в $1 миллион

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В прошлом году компания Facebook израсходовала около 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности ее главы Марка Цукерберга, а также его близких. Такие данные приводятся в материалах, которые были поданы в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов.

Также из документов видно, что за свою работу Цукерберг получается зарплату в размере 1 миллиона долларов в год. Однако Facebook компенсирует его расходы, которые связаны с выполнением им работы. Это составляет порядка 22,6 миллионов долларов.

В компании пояснили, что около 20 миллионов долларов были потрачены на контроль за "личной безопасностью Цукерберга", а порядка 2,6 миллионов долларов Facebook выделил "на покрытие расходов, связанных с использованием личного авиатранспорта", передает телеканал CNBC.

В материалах фиксируется рост расходов на обеспечение безопасности главы Facebook в течение последних лет.

Мировой суд в Москве, как ранее писал сайт kp.ru, признал компанию Facebook виновной по статье непредоставления сведений или информации о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории России и оштрафовал на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU