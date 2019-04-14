2019-04-14T08:25:48+03:00
Политика

Ливан уличил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Факт прохода на территорию другого государства зафиксировала миссия миротворцев ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границЛиван обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана в минувшую субботу, 13 апреля. При этом военный катер еврейского государства примерно в то же время зашел в морское пространство соседней страны. Об этом сообщили в пресс-службе ливанского Генерального штаба.

Согласно их данным, дрон модели MK совершал разведывательные полеты на низких высотах над регионом Марджиюн, а военный катер прошел рядом с мысом ан-Накура на максимальном расстоянии в 535 метров. При этом нарушение водных границ происходило во временном промежутке между 3:38 утра и 9:40.

Информагентство NNA уточняет, что проход израильского катера был зафиксирован размещенной в Ливии миссией миротворцев ООН.

Сайт kp.ru писал о том, что это уже далеко не первый случай подобного нарушения границ. Так, например, в декабре 2018-го израильские самолеты залетели в воздушное пространство Ливии для нанесения ударов по Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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