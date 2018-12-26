Ливан намерен подать жалобу в СБ ООН из-за вторжения авиации Израиля

СЕГОДНЯ 19:52 2018-12-26T19:52:25+03:00

Министр общественных работ и транспорта Юсеф Финянос заявил, что самолеты проникли в воздушное пространство для нанесения ударов по Сирии

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Ливан планирует направить в Совет Безопасности ООН срочную жалобу против Израиля. Об этом заявил министр общественных работ и транспорта Юсеф Финянос.

«Достигнута договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в против Израиля и примет резолюцию, которая будет защищать Ливан и его граждан», — написал Финянос в Twitter.

По словам министра, израильские самолеты нарушили воздушное пространство для нанесения ударов по Сирии.

Напомним, что 25 декабря ВВС Израиля произвели ракетный обстрел западной части Дамаска. При этом большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны Сирии. В результате атаки трое сирийских военных пострадали.

Оказалось, что авиаудары были совершены во время захода на посадку гражданских самолетов. МИД России заявил, что атака является грубым нарушением суверенитета страны и резолюции Совета Безопасности ООН.