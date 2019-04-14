В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-14T09:31:25+03:00

Также для устранения подобных возгораний подойдет земля из горшков с цветами, но никак не вода

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Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире. Такой совет по ликвидации возгораний дали в министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Если же вы заметили некое задымление в подъезде, то при возможности стоит отыскать очаг пожара и попытаться справиться с ним своими силами. Но если дыма на площадке уже слишком много, то лучше закрыться в квартире и заткнуть щели входной двери и вентиляцию мокрыми тряпками. После этого необходимо выйти на балкон и привлечь внимание прохожих громкими криками. Если же огонь начинает перекидываться на дверь вашей квартиры снаружи, то стоит до приезда пожарных постоянно поливать ее водой прямо изнутри.

Бывает и такое, что опасность настигает людей в лифте. При задымлении кабины нужно нажать кнопку "Вызов" и сообщить о происходящем диспетчеру. При этом останавливать движущийся лифт не стоит, лучше дождитесь его остановки. Покинув кабину, заблокируйте вход в нее, чтобы больше никто не смог им воспользоваться.

Наиболее же опасными возгораниями считаются те, что возникают на балконах многоэтажных домов. Если у вас есть возможность предотвратить или самостоятельно потушить такой пожар - непременно воспользуйтесь ею, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС

Сайт kp.ru писал о том, что только в прошлом году в пожарах на территории России погибли более 7,2 тысячи человек, в том числе 458 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU