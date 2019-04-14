2019-04-14T09:41:58+03:00
Происшествия

Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить

Площадь возгорания торговых павильонов составила около 100 кв. метров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Данных о пострадавших в результате пожара не поступалоДанных о пострадавших в результате пожара не поступалоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 14 апреля, на Коптевском рынке в Москве произошел пожар. Согласно данным министерства по чрезвычайным ситуациям, первое сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 5:27.

Пожарные оперативно прибыли по адресу: улица Коптевская, дом 24, строение 2 и установили, что горят торговые павильоны.

Ранним утром в Москве произошел пожар на Коптевском рынке.

"Принятыми мерами в 05 часов 45 минут пожар был локализован, а в 05 часов 51 минуту - ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства.

Общая площадь возгорания, согласно данным источника "КП", составила порядка 100 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в МЧС рассказали, как правильно тушить загоревшийся на кухне жир. Оказалось, что водой этого лучше не делать, ведь площадь пожара только увеличится, а вот стиральный порошок или земля из горшков отлично подойдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порье получил право на бой с Нурмагомедовым: "Мы должны драться за пояс"
При столкновении самолета и вертолета в Непале погибли три человека
Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты из-за готовящейся провокации
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты
Глава Минфина США объявил о скором завершении торговых переговоров с Китаем
Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу
Ливан уличил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро
Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы
Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни
Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга
Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом
Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом