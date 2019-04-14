Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить
Утром в воскресенье, 14 апреля, на Коптевском рынке в Москве произошел пожар. Согласно данным министерства по чрезвычайным ситуациям, первое сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 5:27.
Пожарные оперативно прибыли по адресу: улица Коптевская, дом 24, строение 2 и установили, что горят торговые павильоны.
Ранним утром в Москве произошел пожар на Коптевском рынке.
"Принятыми мерами в 05 часов 45 минут пожар был локализован, а в 05 часов 51 минуту - ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства.
Общая площадь возгорания, согласно данным источника "КП", составила порядка 100 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в МЧС рассказали, как правильно тушить загоревшийся на кухне жир. Оказалось, что водой этого лучше не делать, ведь площадь пожара только увеличится, а вот стиральный порошок или земля из горшков отлично подойдут.
ИСТОЧНИК KP.RU