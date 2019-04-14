Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-14T09:41:58+03:00

Данных о пострадавших в результате пожара не поступало Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Утром в воскресенье, 14 апреля, на Коптевском рынке в Москве произошел пожар. Согласно данным министерства по чрезвычайным ситуациям, первое сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 5:27.

Пожарные оперативно прибыли по адресу: улица Коптевская, дом 24, строение 2 и установили, что горят торговые павильоны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703076" frameborder="0"></iframe> Ранним утром в Москве произошел пожар на Коптевском рынке.

"Принятыми мерами в 05 часов 45 минут пожар был локализован, а в 05 часов 51 минуту - ликвидирован", - сообщается на сайте ведомства.

Общая площадь возгорания, согласно данным источника "КП", составила порядка 100 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в МЧС рассказали, как правильно тушить загоревшийся на кухне жир. Оказалось, что водой этого лучше не делать, ведь площадь пожара только увеличится, а вот стиральный порошок или земля из горшков отлично подойдут.

ИСТОЧНИК KP.RU