Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты из-за готовящейся провокации

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-14T09:59:38+03:00

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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты с баллотирующимся на второй срок главой государства Петром Порошенко. Такое свое решение шоумен объяснил готовящейся против него провокацией на стадионе "Олимпийский".

"Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию", - сказал политик.

При этом он не стал раскрывать конкретные детали грозящей ему опасности, но выразил уверенность в том, что позже правда "выйдет наружу", передает агентство "Новини Украины".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский объяснил готовящейся провокацией и свой отказ от сдачи анализов вместе с Порошенко. Шоумен указал на то, что результате исследований его крови и мочи могли быть использованы не должным образом.

А по словам украинского блогера Анатолия Шария, противники Зеленского уже даже подготовили фильм-компромат. Для этого они подкупили стюардессу частной авиакомпании, которая должна будет рассказать, будто комик и его команда употребляли кокаин во время полета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU