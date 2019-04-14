2019-04-14T10:21:09+03:00
Происшествия

При столкновении самолета и вертолета в Непале погибли три человека

Лайнер готовился ко взлету, но потерял управление и выехал на летное поле [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Два человека погибли на месте, еще один скончался уже в больницеДва человека погибли на месте, еще один скончался уже в больницеФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Трагический случай произошел на востоке Непала утром в воскресенье, 14 апреля. Небольшой самолет собирался взлететь с аэропорта близ города Лукла самолёт, однако выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в вертолёт.

"Мы получили предварительную информацию о том, что самолет, взлетевший с аэродрома, потерял управление и врезался в вертолет, — рассказал представитель местных властей Нарендра Раи.

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека.

По его словам, в момент инцидента на летном поле находились несколько вертолетов, однако наиболее серьезно пострадал лишь один из них. В самом самолете были лишь пилоты. Один из них погиб тут же на месте, также до приезда медиков скончался технический инспектор непальской полиции, находившийся рядом с вертолетами. Его напарник скончался уже позже в больнице Катманду. Кроме того, несколько человек пострадали, передает издание Setopati.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в Иране разбился вертолет пограничных сил страны. ЧП произошло в высокогорном районе, поэтому доступ к месту происшествия был затруднен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порье получил право на бой с Нурмагомедовым: "Мы должны драться за пояс"
Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты из-за готовящейся провокации
Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты
Глава Минфина США объявил о скором завершении торговых переговоров с Китаем
Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу
Ливан уличил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро
Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы
Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни
Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга
Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом
Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом