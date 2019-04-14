"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
В распоряжении kp.ru появилось видео нападения на Виталия Милонова в Петербурге. Инцидент произошел накануне на одной из автомобильных стоянок "северной столицы". Именно туда отвезли машину друга депутата, которую, по его же словам, повредили при транспортировке эвакуаторщики.
Видео конфликта Милонова с сотрудниками автостоянки в Петербурге.
Милонов хотел, чтобы ему предоставили телефоны ответственных организаций, а также фотографии процесса погрузки автомобиля, однако сотрудники стоянки продолжали упираться. Сначала они предлагали депутату оставить претензию в жалобной книге, но спор на этом не завершился.
В какой-то момент Милонов воскликнул "Ты чего меня бьешь?", но камера этого не засняла.
Как рассказал сам депутат в беседе с "Комсомолкой", от этой стычки у него осталась пара синяков на ноге, которые были зафиксированы медиками. Милонов решил не оставлять ситуацию без ответа и уже написал заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU