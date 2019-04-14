2019-04-14T12:16:32+03:00
Происшествия

"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге

Депутат Госдумы хотел вступиться за друга, машину которого повредили эвакуаторщики, но в результате и сам попал под раздачу [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Милонов требовал от сотрудников стоянки , чтобы ему предоставили телефоны ответственных организаций, а также фотографии процесса погрузки автомобиляМилонов требовал от сотрудников стоянки , чтобы ему предоставили телефоны ответственных организаций, а также фотографии процесса погрузки автомобиляФото: скрин с видео
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В распоряжении kp.ru появилось видео нападения на Виталия Милонова в Петербурге. Инцидент произошел накануне на одной из автомобильных стоянок "северной столицы". Именно туда отвезли машину друга депутата, которую, по его же словам, повредили при транспортировке эвакуаторщики.

Видео конфликта Милонова с сотрудниками автостоянки в Петербурге.

Милонов хотел, чтобы ему предоставили телефоны ответственных организаций, а также фотографии процесса погрузки автомобиля, однако сотрудники стоянки продолжали упираться. Сначала они предлагали депутату оставить претензию в жалобной книге, но спор на этом не завершился.

В какой-то момент Милонов воскликнул "Ты чего меня бьешь?", но камера этого не засняла.

Как рассказал сам депутат в беседе с "Комсомолкой", от этой стычки у него осталась пара синяков на ноге, которые были зафиксированы медиками. Милонов решил не оставлять ситуацию без ответа и уже написал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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