Депутата Милонова побили в Петербурге

На депутата Госдумы Виталия Милонова напали в его родном Петербурге. Эвакуаторщики забрали машину его друга и, по словам думца, слали вымогать деньги за ее возвращение. Милонов пошёл с ними на разборку. Там и случилась драка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703091" frameborder="0"></iframe> «Они дверью по мне приложились»: Милонов рассказал про драку с эвакуаторщиками в Петербурге.Роман ГОЛОВАНОВ

– В Петербурге служба эвакуации состоит из быдло и гопников, – рассказал «КП» Милонов. – Они машину моего товарища дернули, сломали «коробку», отказывались показывать документы. Я изобличил их. Понял, что это бандитская группировка. Они пытались нас выкинуть, ударить дверью. По лицу не били. У меня пара синяков на ноге. Я их зафиксировал. И вызвал полицию. Пусть теперь разбираются с этими пьяными уродами, которые вымогают у людей взятки.

Милонов уже написал заявление в полицию на нападавших.