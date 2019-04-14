2019-04-14T11:05:13+03:00
Общество

Депутата Милонова побили в Петербурге

Он рассказал «Комсомолке» о подробностях потасовки [аудио]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Милонов уже написал заявление в полицию на нападавшихМилонов уже написал заявление в полицию на нападавшихФото: Евгения ГУСЕВА
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На депутата Госдумы Виталия Милонова напали в его родном Петербурге. Эвакуаторщики забрали машину его друга и, по словам думца, слали вымогать деньги за ее возвращение. Милонов пошёл с ними на разборку. Там и случилась драка.

«Они дверью по мне приложились»: Милонов рассказал про драку с эвакуаторщиками в Петербурге.Роман ГОЛОВАНОВ

– В Петербурге служба эвакуации состоит из быдло и гопников, – рассказал «КП» Милонов. – Они машину моего товарища дернули, сломали «коробку», отказывались показывать документы. Я изобличил их. Понял, что это бандитская группировка. Они пытались нас выкинуть, ударить дверью. По лицу не били. У меня пара синяков на ноге. Я их зафиксировал. И вызвал полицию. Пусть теперь разбираются с этими пьяными уродами, которые вымогают у людей взятки.

Милонов уже написал заявление в полицию на нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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