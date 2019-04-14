Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-14T12:38:12+03:00

Данных о пострадавших пока не поступало, но и осмотр здания еще не завершен

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В кладовой одного из ювелирных магазинов шведского города Норрчёпинг прогремел мощный взрыв.

Первое сообщение о громком хлопке поступило в дежурную часть рано утром в воскресенье, 14 апреля, около 04:23 по местному времени (05:23 мск). Прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали частичное обрушение конструкций и возгорание.

Данных о пострадавших пока не поступало, но и осмотр дома, в котором произошел взрыв, еще не завершен. Правоохранители оцепили район и приступили к расследованию. СМИ предполагают, что инцидент может быть частью попытки ограбления магазина, однако в полицию эту версию пока не подтверждают, передает телеканал SVT.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще один взрыв прогремел также у здания посольства России в Киеве - под землей разорвался высоковольтный кабель. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU