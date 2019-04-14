2019-04-14T12:55:04+03:00
Политика

В Финляндии начались выборы в парламент

По итогам голосования будет определен состав Сейма, сформировано правительство и назначен премьер-министр
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Финляндии начались парламентские выборыВ Финляндии начались парламентские выборыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Финляндии стартовали парламентские выборы. Такую информацию распространила пресс-служба министерства юстиции страны.

Избирательные участки открылись ровно в 09:00 в воскресенье, 14 апреля, и теперь будут работать до 20:00. Сразу после этого будут опубликованы предварительное итоги голосования. По окончательным же результатам сформируют состав парламента (Сейма) и правительства. Также будет назначен премьер-министр республики.

Для выбора финнам представлены порядка 2,5 тыс. кандидатов от 19 различных партий. Участвовать же в голосовании могут все граждане страны старше 18 лет, передает Yle.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одни выборы в парламент могут состояться в этом году в Сербии. Точная дата их проведения пока не определена - выбор стоит между июнем 2019-го и весной 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"
В Совфеде раскритиковали передачу грамоты Петра I Украине
Минприроды считает поджог вероятной причиной пожара в "Лосином острове"
Порье получил право на бой с Нурмагомедовым: "Мы должны драться за пояс"
При столкновении самолета и вертолета в Непале погибли три человека
Зеленский заявил, что не пойдет на дебаты из-за готовящейся провокации
Пожар на Коптевском рынке в Москве удалось потушить
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Содержание всех сезонов "Игры престолов" пересказали в стихах за четыре минуты
Глава Минфина США объявил о скором завершении торговых переговоров с Китаем
Мадуро заявил о готовности своего народа защищать Венесуэлу
Ливан уличил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро
Стали известны подробности первого полета самого большого в мире самолета
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы
Times назвала Солсбери лучшим британским городом для жизни
Акционеры Facebook вновь потребовали отставки Цукерберга
Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом
Зеленский объяснил, почему отказался сдавать анализы вместе с Порошенко
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Скотланд-Ярд заявил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом