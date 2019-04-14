В Финляндии начались выборы в парламент

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-14T12:55:04+03:00

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В Финляндии стартовали парламентские выборы. Такую информацию распространила пресс-служба министерства юстиции страны.

Избирательные участки открылись ровно в 09:00 в воскресенье, 14 апреля, и теперь будут работать до 20:00. Сразу после этого будут опубликованы предварительное итоги голосования. По окончательным же результатам сформируют состав парламента (Сейма) и правительства. Также будет назначен премьер-министр республики.

Для выбора финнам представлены порядка 2,5 тыс. кандидатов от 19 различных партий. Участвовать же в голосовании могут все граждане страны старше 18 лет, передает Yle.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одни выборы в парламент могут состояться в этом году в Сербии. Точная дата их проведения пока не определена - выбор стоит между июнем 2019-го и весной 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU