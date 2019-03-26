Досрочные выборы в парламент Сербии могут состояться в июне 2019 года
Досрочные выборы в Народную скупщину Сербии могут быть состояться уже в июне 2019 года. В таком случае местные выборы будут назначены на май 2020-го. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Вучич, являющийся также лидером правящей Сербской прогрессивной партии.
"Парламентские выборы состоятся или в июне, или весной следующего года. Президиум СПП с одним воздержавшимся голосом - моим голосом - поддержал назначение досрочных выборов", - сказал глава государства.
По его словам, большая пауза в 10-12 месяцев между местными и парламентскими выборами позволила бы гражданам голосовать, основываясь исключительно на собственной воле и работе властей, передает газета Alo.
Напомним, что примерно неделю назад несколько тысяч сербов вышли на антиправительственный марш в Белграде. Протестующие требовали отставки правительства Вучича и блокировали дворец президента.
Сайт kp.ru писал о том, что позже сам политик призвал оппозиционеров использовать не "виселицы и бензопилы", а законные методы борьбы за власть - выборы.
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU