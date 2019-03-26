2019-03-26T11:45:29+03:00
Политика

Досрочные выборы в парламент Сербии могут состояться в июне 2019 года

Возглавляемая президентом правящая партия уже поддержала их проведение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться в июнеДосрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться в июнеФото: REUTERS
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Досрочные выборы в Народную скупщину Сербии могут быть состояться уже в июне 2019 года. В таком случае местные выборы будут назначены на май 2020-го. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Вучич, являющийся также лидером правящей Сербской прогрессивной партии.

"Парламентские выборы состоятся или в июне, или весной следующего года. Президиум СПП с одним воздержавшимся голосом - моим голосом - поддержал назначение досрочных выборов", - сказал глава государства.

По его словам, большая пауза в 10-12 месяцев между местными и парламентскими выборами позволила бы гражданам голосовать, основываясь исключительно на собственной воле и работе властей, передает газета Alo.

Напомним, что примерно неделю назад несколько тысяч сербов вышли на антиправительственный марш в Белграде. Протестующие требовали отставки правительства Вучича и блокировали дворец президента.

Сайт kp.ru писал о том, что позже сам политик призвал оппозиционеров использовать не "виселицы и бензопилы", а законные методы борьбы за власть - выборы.

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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