2019-04-14T15:46:16+03:00
Общество

В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой

Пользователи из ряда стран, в том числе из России, заявили о проблемах в работе социальных сетей
Марина ВЕНЦОВА
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В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбойВ работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбойФото: REUTERS
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Сбой произошел в работе сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp.

Так, проблемы в работе Instagram стали наблюдаться около 13:00 мск, Facebook - 13:30 мск, WhatsApp - 14:00 мск.

Сбои Instagram и Facebook зафиксированы у жителей России, Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии и Соединенных Штатов, сообщает сайт Downdetector. Проблемы работы социальной сети WhatsApp наблюдаются у населения Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии, а также Малайзии, Сингапура и ОАЭ.

Что касается непосредственно проблем, то в 46% случаев пользователи Instagram не могли авторизоваться, в 44% - отмечали некорректную загрузку новостной ленты, а 12% - не могли перейти на сайт. Жалобы относительно работы Facebook были преимущественно связаны с доступом к сайту.

Пользователи WhatsApp, согласно данным Downdetector, не могли подключиться к серверу (86%), авторизоваться (6%) или войти на веб-сайт мессенджера (6%).

Ранее сайт kp.ru писал, что Мировой суд в Москве признал компанию Facebook виновной по статье непредоставления сведений или информации о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории страны и оштрафовал на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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