Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 15 апреля на телевидение
Действующий глава Незалежной Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского 15 апреля на вечерний эфир украинского телеканала ICTV для того, чтобы провести там дебаты в прямом эфире.
"Уважаемый Владимир Александрович, завтра меня пригласили на ICTV - "Свобода слова". Завтра я буду там, меня пригласили, не бойтесь, дебаты это не страшно", - сказал он журналистам на стадионе "Олимпийский" в Киеве в воскресенье, куда прибыл для участия в дебатах.
Порошенко попросил Зеленского дать ему ответ, и если у него не получается встретиться в понедельник, то дебаты можно перенести на другой день.
Ранее сайт kp.ru писал, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко никак не могу договориться о встрече для проведения дебатов перед вторым туром выборов, который назначен на 21 апреля.
Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU