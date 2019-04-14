Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 15 апреля на телевидение

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-14T16:03:47+03:00

При этом действующий президент Украины отметил, что если у его оппонента не получается в этот день, то «встречу» можно перенести

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Действующий глава Незалежной Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского 15 апреля на вечерний эфир украинского телеканала ICTV для того, чтобы провести там дебаты в прямом эфире.

"Уважаемый Владимир Александрович, завтра меня пригласили на ICTV - "Свобода слова". Завтра я буду там, меня пригласили, не бойтесь, дебаты это не страшно", - сказал он журналистам на стадионе "Олимпийский" в Киеве в воскресенье, куда прибыл для участия в дебатах.

Порошенко попросил Зеленского дать ему ответ, и если у него не получается встретиться в понедельник, то дебаты можно перенести на другой день.

Ранее сайт kp.ru писал, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко никак не могу договориться о встрече для проведения дебатов перед вторым туром выборов, который назначен на 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU