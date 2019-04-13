2019-04-13T14:02:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Одиночные дебаты: кандидаты в президенты Украины никак не могут договориться о встрече

Спектакля, похоже, не будет - Зеленский и Порошенко не сошлись насчет времени проведения своей словесной дуэли
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments1
В общем, спектакля, похоже, не будетВ общем, спектакля, похоже, не будетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Квинтэссенция демократичности президентской выборной кампании на Украине под угрозой! Дебаты, на которые оба кандидата на главный пост в стране неустанно приглашают друг друга в спорткомплекс «Олимпийский», могут пройти по формуле, известной по популярной некогда песенке: «Я у аптеки. – А я в кино искала вас». Правда, и Владимир Зеленский, и занимающий (пока еще) пост президента Петр Порошенко называют один и тот же объект – «Олимпийский». Но вот никак не могут согласовать время.

Порошенко назначил личную встречу на 14-е апреля, а Зеленский обещает принять участие в словесной дуэли пятью днями позже – 19-го. Администрация Порошенко (что странно, почему-то не предвыборный штаб – или в Киеве не делают разницы?) уже открыла аккредитацию журналистов и СМИ на будущий поединок на свою дату, при этом никаких гарантий участия оппонента Порошенко у них нет. То есть не исключен вариант, когда пришедшие на стадион в воскресенье послушают выступление Петра Алексеевича, в очередной раз рассказывающего об «остаточне прощевай», адресованном «стране-агрессору» и ее агентам в Незалежной. А Зеленский в пятницу, перед днем тишины разразится обвинениями в адрес многочисленных «Свинарчуков» и задаст кучу вопросов, на которые не получит ответа, поскольку ответчика тоже не будет на стадионе. И кто же ему ответит, если спустя несколько часов после его выступления наступит тот самый «день тишины».

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

Вряд ли они встретятся и в теле- и радиоэфирах. Центризбирком Украины назвал время, которое выделяется двум соперникам за государственный счет. Зеленский сможет выступить на Общественном радио 17 апреля с 19-00 до 19-30 по местному времени, а Порошенко придет в тот же эфир в этот же день, но спустя полчаса после финиша Зеленского, с 20-00 до 20-30. И на Общественном телевидении кандидатов разведут по разным временным промежуткам. На Общественном телевидении Зеленского ждут 18 апреля с 20 часов до 20-30, а Порошенко с 20-51 до 21 часа 21 минуты.

В общем, спектакля, похоже, не будет. Гвоздь сезона, на который многие возлагали свои надежды (хотя бы в плане от посмеяться) отменяется. Или, как высказалась на днях выбывшая из выборной гонки и занявшая третье место в первом туре выборов теперь уже экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко: «Я пришла на дебаты, а дебаты некого».

Вот если бы в «Олимпийский» приехала Меркель, Туск или хотя бы Курт Волкер, то все могло бы сложиться совсем иначе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского

Спорткомплекс «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от представителей кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом заявлено на официальном сайте стадиона (подробности)

Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки

Самое ожидаемое политическое событие сейчас в Украине помимо второго тура голосования — дебаты кандидатов в президенты. По закону они должны состояться в последнюю пятницу перед официальным днем голосования. То есть 19 апреля с 19:00 до 22:00 и обязательно в прямом эфире (подробности)

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки
Пока еще действующий президент Украины заставляет своих подчиненных в приказном порядке идти на стадион «Олимпийский» 14 апреля, да еще и родственников с собой привести. Но далеко не все с этим согласны
Юлия Латынина - «КП»: За три часа Порошенко не сказал мне ни слова правды
По всем опросам социологов, победу во втором туре президентской гонки должен взять актер Владимир Зеленский. Но он до сих пор не управлял ни одной госструктурой. Может ли «кухарка» руководить страной?
Геннадий Онищенко: Зеленский и Порошенко больше озабочены качеством анализов вместо того, чтобы звать на борьбу с эпидемией кори
Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию - в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио, видео]
Геннадий Онищенко - об анализах Порошенко и Зеленского: Этиленозависимые "лицедеи" не могут руководить ни государством, ни колхозом
Об этом эксглавсанврач России, а ныне депутат Госдумы заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Сергей Станкевич - о предстоящих дебатах на Украине: Порошенко на стадионе в Киеве может попасть в свой же капкан, который он поставил на Зеленского
Об этом известный политик, эксперт Фонда имени Собчака рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года