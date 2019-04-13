Одиночные дебаты: кандидаты в президенты Украины никак не могут договориться о встрече

Квинтэссенция демократичности президентской выборной кампании на Украине под угрозой! Дебаты, на которые оба кандидата на главный пост в стране неустанно приглашают друг друга в спорткомплекс «Олимпийский», могут пройти по формуле, известной по популярной некогда песенке: «Я у аптеки. – А я в кино искала вас». Правда, и Владимир Зеленский, и занимающий (пока еще) пост президента Петр Порошенко называют один и тот же объект – «Олимпийский». Но вот никак не могут согласовать время.

Порошенко назначил личную встречу на 14-е апреля, а Зеленский обещает принять участие в словесной дуэли пятью днями позже – 19-го. Администрация Порошенко (что странно, почему-то не предвыборный штаб – или в Киеве не делают разницы?) уже открыла аккредитацию журналистов и СМИ на будущий поединок на свою дату, при этом никаких гарантий участия оппонента Порошенко у них нет. То есть не исключен вариант, когда пришедшие на стадион в воскресенье послушают выступление Петра Алексеевича, в очередной раз рассказывающего об «остаточне прощевай», адресованном «стране-агрессору» и ее агентам в Незалежной. А Зеленский в пятницу, перед днем тишины разразится обвинениями в адрес многочисленных «Свинарчуков» и задаст кучу вопросов, на которые не получит ответа, поскольку ответчика тоже не будет на стадионе. И кто же ему ответит, если спустя несколько часов после его выступления наступит тот самый «день тишины».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

Вряд ли они встретятся и в теле- и радиоэфирах. Центризбирком Украины назвал время, которое выделяется двум соперникам за государственный счет. Зеленский сможет выступить на Общественном радио 17 апреля с 19-00 до 19-30 по местному времени, а Порошенко придет в тот же эфир в этот же день, но спустя полчаса после финиша Зеленского, с 20-00 до 20-30. И на Общественном телевидении кандидатов разведут по разным временным промежуткам. На Общественном телевидении Зеленского ждут 18 апреля с 20 часов до 20-30, а Порошенко с 20-51 до 21 часа 21 минуты.

В общем, спектакля, похоже, не будет. Гвоздь сезона, на который многие возлагали свои надежды (хотя бы в плане от посмеяться) отменяется. Или, как высказалась на днях выбывшая из выборной гонки и занявшая третье место в первом туре выборов теперь уже экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко: «Я пришла на дебаты, а дебаты некого».

Вот если бы в «Олимпийский» приехала Меркель, Туск или хотя бы Курт Волкер, то все могло бы сложиться совсем иначе.

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Самое ожидаемое политическое событие сейчас в Украине помимо второго тура голосования — дебаты кандидатов в президенты. По закону они должны состояться в последнюю пятницу перед официальным днем голосования. То есть 19 апреля с 19:00 до 22:00 и обязательно в прямом эфире (подробности)