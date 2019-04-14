2019-04-14T16:37:20+03:00
Наука

Борисов: космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180

Вице-премьер уверен, что в связи с этим Вашингтон не будет вводить санкции
Марина ВЕНЦОВА
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Михаил Терещенко/ТАССВице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что представители Соединенных Штатов не будут вводить экономические санкции на российские ракетные двигатели РД-180. По его мнению, американская ракетно-космическая промышленность зависит от оборудования из России.

"Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане", - сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в ответ на вопрос, почему расширение круга антироссийских санкций не затрагивает ракетные двигатели.

4 апреля генерал Джон Реймонд, как ранее писал сайт kp.ru, на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса заявил, что США окончательно откажутся от российских двигателей РД-180 к 2022 году. При этом на вопрос о том, есть ли у Пентагона запасные варианты на случай, если создать подобный двигатель для своих ракет за это время все же не получится, генерал ответил коротко: «Мы уложимся в установленные сроки».

Напомним, в 2014 году конгресс Соединенных Штатов запретил закупки российских двигателей, необходимых, в частности, и для запуска американских военных спутников. Однако вскоре запрет был отменен, а Пентагон признал, что на разработку собственных ракетных двигателей, способных заменить купленные в России, понадобиться много времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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