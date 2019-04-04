США рассчитывают отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-04T04:31:39+03:00

Российские РД-180 используются в американских ракетах Atlas V, и пока в США создать подобные двигатели не удалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий американскими Космическими силами заявил, что это окончательный срок, и Пентагон даже запасные варианты не рассматривает

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Соединенные Штаты окончательно откажутся от российских двигателей РД-180 к 2022 году, заявил слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса генерал Джон Реймонд, недавно назначенный главы командования Космических сил США.

«Мы находимся на пути к тому, чтобы прекратить использование двигателей РД-180 в установленные сроки. Законом установлено, чтобы мы больше не закупали дополнительные двигатели после 2022 финансового года», - сказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700860" frameborder="0"></iframe> Рогозин: Несмотря на санкции, американцы закупают у нас ракетные двигатели.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU