2019-04-14T19:56:30+03:00
В мире

Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят

По словам адвоката основателя WikiLeaks, в настоящее время ключевой вопрос заключается в его возможной экстрадиции в США
Марина ВЕНЦОВА
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Основатель WikiLeaks Джулиан АссанжОснователь WikiLeaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который ранее был арестован в Лондоне, готов сотрудничать с властями Швеции, если прокуратура возобновит расследование 2010 года. Об этом рассказала его адвокат Дженнифер Робинсон.

«Если они [шведская прокуратура] примут решение возобновить дело <...> мы будем абсолютно рады ответить на эти вопросы», - сказала она в интервью телеканалу Sky News.

При этом Робинсон добавила, что в настоящее время главным вопросом является возможная экстрадиция Ассанжа в США. Основатель WikiLeaks, по ее словам, будет добавиться от Швеции гарантий того, что его не выдадут Вашингтону.

В 2010 году основатель Ассанж был обвинен шведскими властями в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Суд в Швеции объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля британский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. По данным британской полиции, журналист был задержан по запросу США об экстрадиции.

И все-таки попался. В Лондоне арестован Джулиан Ассанж

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ИСТОЧНИК KP.RU

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