Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который ранее был арестован в Лондоне, готов сотрудничать с властями Швеции, если прокуратура возобновит расследование 2010 года. Об этом рассказала его адвокат Дженнифер Робинсон.
«Если они [шведская прокуратура] примут решение возобновить дело <...> мы будем абсолютно рады ответить на эти вопросы», - сказала она в интервью телеканалу Sky News.
При этом Робинсон добавила, что в настоящее время главным вопросом является возможная экстрадиция Ассанжа в США. Основатель WikiLeaks, по ее словам, будет добавиться от Швеции гарантий того, что его не выдадут Вашингтону.
В 2010 году основатель Ассанж был обвинен шведскими властями в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Суд в Швеции объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля британский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. По данным британской полиции, журналист был задержан по запросу США об экстрадиции.
И все-таки попался. В Лондоне арестован Джулиан Ассанж
ИСТОЧНИК KP.RU