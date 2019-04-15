2019-04-15T03:01:29+03:00
Телевидение

С 15 апреля 20 регионов России переходят на цифровое телевидение

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 15 апреля 20 регионов России переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов. Фото: Александр Рюмин/ТАССС 15 апреля 20 регионов России переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В понедельник, 15 апреля, еще 20 регионов России перейдут с аналогового на цифровой формат телевизионного вещания, среди них – Москва и Подмосковье.

Кроме столичного региона, во «вторую волну» перехода на «цифру» попадают Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская и Тюменская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Сахалин, Ставрополье, Удмуртия, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как уточнили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), 1881 аналоговый передатчик прекратит трансляцию федеральных телеканалов «ближе к полудню по местному времени».

Большинство современных моделей телевизоров (выпущенных после 2012 года) переключатся на прием нового сигнала автоматически, для остальных же нужна специальная приставка.

Эта таблица поможет вам разобраться, что будет с вашим домашним ТВ после отключение аналогового эфирного сигнала

Эта таблица поможет вам разобраться, что будет с вашим домашним ТВ после отключение аналогового эфирного сигнала

Поэтому, по словам представителя РТРС, еще неделю на аналоговых частотах будут показывать 12-минутный видеоролик, который ответит на основные вопросы телезрителей: как выбрать, подключить и настроить приставку, как установить антенну. Кроме того, в ролике будет номер телефона горячей линии: около 1,4 тысячи операторов-консультантов помогут пользователям разобраться с новшеством, передает ТАСС.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как проверить, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал.

Россия переходит на цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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