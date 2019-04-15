С 15 апреля 20 регионов России переходят на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 02:37 2019-04-15T03:01:29+03:00

С 15 апреля 20 регионов России переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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В понедельник, 15 апреля, еще 20 регионов России перейдут с аналогового на цифровой формат телевизионного вещания, среди них – Москва и Подмосковье.

Кроме столичного региона, во «вторую волну» перехода на «цифру» попадают Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская и Тюменская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Сахалин, Ставрополье, Удмуртия, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как уточнили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), 1881 аналоговый передатчик прекратит трансляцию федеральных телеканалов «ближе к полудню по местному времени».

Большинство современных моделей телевизоров (выпущенных после 2012 года) переключатся на прием нового сигнала автоматически, для остальных же нужна специальная приставка.

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Поэтому, по словам представителя РТРС, еще неделю на аналоговых частотах будут показывать 12-минутный видеоролик, который ответит на основные вопросы телезрителей: как выбрать, подключить и настроить приставку, как установить антенну. Кроме того, в ролике будет номер телефона горячей линии: около 1,4 тысячи операторов-консультантов помогут пользователям разобраться с новшеством, передает ТАСС.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как проверить, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал.

Россия переходит на цифровое вещание.

ИСТОЧНИК KP.RU