2019-04-15T08:29:07+03:00
Экономика

Россиян с маленькими зарплатами могут освободить от подоходного налога

Консультации по данному вопросу уже стоят на повестке обсуждения между правительством и работодателями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛРоссиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россиян с низкими доходами могут освободить от уплаты подоходного налога. Речь идет о гражданах, чьи зарплаты после вычета НДФЛ становятся ниже прожиточного минимума. Об этом рассказали в аппарате трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда, который равен прожиточному минимуму и составляет, в среднем, 11,3 тысячи рублей. Но после уплаты налога она снижается аж до 9,8 тысячи рублей.

Консультации о внесении изменений в законодательство в пользу малоимущих граждан прописано в соглашении между российским правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы. Между тем, эксперты считают, что в частичной отмене НДФЛ имеются свои риски. Так, например, может увеличиться количество "серых заработков", которые граждане получают на руки в конвертах, передает газета "Известия".

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в интервью "КП" также высказался в пользу избавления бедных россиян от НДФЛ. По его мнению, такая мера значительно бы улучшила жизнь определенного слоя населения.

- Для них те две-три тысячи рублей, которые они платят государству, стали бы серьезным подспорьем. Это привело бы к существенному улучшению уровня их жизни. Бедных нужно освобождать и от других налогов, например — на имущество, - заметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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