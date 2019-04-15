Россияне стали активнее копить деньги в валюте

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-15T09:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне стали отдавать предпочтение в вопросах сохранения средств иностранной валюте. Многие выбивают способы хранения денег в евро и долларах, за два месяца объемы валютных вкладов выросли на 4,6% или 4,1 млрд долларов. Совокупный объем вкладов в иностранной валюте в начале года достиг $92,5 млрд. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей. Такие выводы были сделаны экспертами из Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.

Экономисты предполагают, что повышение интереса к валютным вкладам может быть связано с укреплением позиций рубля на финансовом рынке. Рубль становится стабильнее, покупать валюту выгоднее. В основном на такой шаг идут финансово грамотные люди.

Если говорить о прогнозах, то специалисты считают, что в 2019 году рубль ослабнет к доллару, чем укрепится. Традиционно по итогам первого квартала национальная валюта показывает хорошие позиции из-за сезонного пика торгового баланса. Потом ситуация начнет меняться в обратную сторону, к лету можно снова ожидать повышения курса американской валюты, пишет газета «Известия».

В марте доходность по депозитам достигла пика. Десяток крупнейших банков страны примут у вас рубли под 7,5% годовых или выше. Это почти на 2% больше, чем если бы вы делали вклад полтора-два года назад. У радующих глаз цифр есть оборотная сторона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU