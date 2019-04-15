2019-04-15T11:06:54+03:00
Умные вещи

Visa начала тестировать сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Чтобы получить деньги, необходимо обязательно купить что-то в супермаркете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаVisa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Международная платежная система Visa начала тестировать новый сервис по снятию наличных на кассах магазинов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

На данный момент пилотный проект затрагивает лишь торговую сеть "Русский пармезан" и клиентов Россельхозбанка, однако в будущем планируется сделать сервис доступным на территории всей страны.

"Visa объявляет о технической реализации в России сервиса по снятию наличных на кассах в торгово-сервисных предприятиях", - говорится в заявлении.

Сайт kp.ru писал о том, что для получения наличных со своей банковской карты нужно будет обязательно расплатиться ею за какой-то из товаров в этом магазине. При этом обналичивание будет производиться через POS-терминалы.

Так, например, клиент оплачивает картой товар стоимостью 1000 рублей и снимает еще 500 рублей, значит со счета списывается 1500 рублей. За раз можно снять не больше 100 долларов

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Visa, такая система действуют на территории уже ряда стран, таких как США, Великобритания, Словакия и Польша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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