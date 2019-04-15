2019-04-15T12:16:24+03:00
Политика

Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына

Однако конкретной информации о сроках и месте проведения переговоров пока нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель КНДР Ким Чен ЫнПредседатель КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в настоящий момент идет активная подготовка встречи российского главы Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. При этом назвать конкретную дату проведения переговоров представитель Кремля не смог.

"Могу подтвердить, что встреча действительно готовится, мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам и месте проведения, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретное сказать не можем", - цитирует Пескова корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Сайт kp.ru писал о том, что информацию о скором визите лидера КНДР в Россию ранее распространило южнокорейское агентство Yonhap. Согласно данным его источников, встреча Ким Чен Ына и Путина может состояться 24 апреля на Дальнем Востоке (вероятнее всего, во Владивостоке) или же 26 – 27 апреля в Китае. Президент РФ посетит республику для участия в форуме "Один пояс – один путь" и может провести переговоры с северокорейским коллегой за пару дней до или после мероприятия.

Японские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как лидер КНДР затягивается сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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