2019-04-15T05:05:57+03:00
Политика

Yonhap: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца апреля

По данным агентства, лидер КНДР намерен посетить нашу страну уже на следующей неделе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын может приехать в Россию уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на неназванные источники в Москве.

По словам собеседников агентства, «президент России Владимир Путин, как ожидается, побывает на Дальнем Востоке для участия во внутреннем мероприятии 24 апреля», именно там, по их мнению, и состоится «долгожданный саммит» РФКНДР. Источники издания утверждают, что руководители двух стран, скорее всего, встретятся во Владивостоке.

Кроме того, Yonhap отмечает, что российский лидер 26 – 27 апреля примет участие в форуме «Один пояс – один путь» в Китае. Один из информаторов агентства полагает, что Владимир Путин может встретиться с Ким Чен Ыном за пару дней до мероприятия или сразу после него.

Стоит отметить, что о возможном визите главы Северной Кореи в Россию говорят и пишут уже давно. Как писал сайт kp.ru, ранее в начале апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что приезд Ким Чен Ына в нашу страну обсуждается уже около года. Однако детали этого визита по-прежнему прорабатываются, «согласовываются параметры, место и время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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