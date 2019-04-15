Nord Stream 2 AG подала Дании заявку на новый маршрут «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-15T14:40:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода «Северный поток - 2», предусматривающий оценку воздействия на окружающую среду в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм.

«Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм», - говорится в сообщении компании

В заявление отмечается, что ранее спорная территория между Данией и Польшей стала доступна для разработки каких-либо проектов и «договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей».

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что затягивание Данией вопроса согласования маршрута газопровода не повлияет на изначально заявленные сроки реализации проекта, в котором заинтересованы европейские потребители.

ИСТОЧНИК KP.RU