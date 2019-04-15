Ученые нашли способ замедлить потерю слуха

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-15T14:55:26+03:00

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Медики из Южной Кореи установили, что шоколад может способствовать замедлению потери слуха. Кроме того эта сладость снижает вероятность появления шума в ушах у людей среднего возраста.

По данным специалистов из Сеула вероятность ухудшения или полной потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет значительно ниже у людей, которые регулярно употребляют шоколад. К такому выводу ученые пришло, подведя итоги исследования 2012-2013 годов, которое проводилось в рамках национального обследования здоровья и питания, пишет газета «Известия».

Такие результаты эксперты объяснили тем, что в какао содержатся химические вещества, называемые полифенолами. Они обладают сильным противовоспалительным эффектом и антиоксидантными свойствами, которые способны защитить от шума в ушах и потери слуха, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU