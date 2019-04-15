Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро
Соединённые Штаты работают над тем, чтобы убедить Россию, Китай и Кубу прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку такие действия якобы приводят к страданиям жителей Боливарианской Республики. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.
«Мы работаем над тем, чтобы убедить Россию и Китай, а также Кубу прекратить деятельность, которая направлена на поддержку Мадуро, дает Мадуро больше сил, больше возможностей», - сказал он в интервью колумбийскому изданию Tiempo.
Помпею отметил, что страдания жителям Венесуэлы, которые якобы были причинены Россией, Кубой и Мадуро, «поистине трагичны».
Американский госсекретарь в беседе с репортёром CBS также заявил: «Куба должна понимать, что ее продолжающаяся поддержка Мадуро приведет к последствиям». Он добавил, что Вашингтон собирается «провести такой же разговор и с Россией».
Днем ранее, 14 апреля, Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу обсудили ситуацию в Венесуэле и выразили «общее мнение», что Россия, Куба и Китай должны «прекратить поддержку» Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU