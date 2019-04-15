2019-04-15T17:55:22+03:00
Политика

Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать Мадуро

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, последствия помощи лидеру Боливарианской Республики «поистине трагичны»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать МадуроПомпео: США намерены убедить Россию, Китай и Кубу не поддерживать МадуроФото: REUTERS
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Соединённые Штаты работают над тем, чтобы убедить Россию, Китай и Кубу прекратить поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку такие действия якобы приводят к страданиям жителей Боливарианской Республики. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы работаем над тем, чтобы убедить Россию и Китай, а также Кубу прекратить деятельность, которая направлена на поддержку Мадуро, дает Мадуро больше сил, больше возможностей», - сказал он в интервью колумбийскому изданию Tiempo.

Помпею отметил, что страдания жителям Венесуэлы, которые якобы были причинены Россией, Кубой и Мадуро, «поистине трагичны».

Американский госсекретарь в беседе с репортёром CBS также заявил: «Куба должна понимать, что ее продолжающаяся поддержка Мадуро приведет к последствиям». Он добавил, что Вашингтон собирается «провести такой же разговор и с Россией».

Днем ранее, 14 апреля, Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу обсудили ситуацию в Венесуэле и выразили «общее мнение», что Россия, Куба и Китай должны «прекратить поддержку» Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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