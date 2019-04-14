США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-14T08:12:00+03:00

Госсекретарь Помпео и глава бразильского МИД обсудили ситуацию в Венесуэле по телефону

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Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле. Главы внешнеполитических ведомств двух стран в беседе выразили «общее мнение»: Россия, Куба и Китай должны «прекратить поддержку» законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

«Они подтвердили тесную дружбу между Соединенными Штатами и Бразилией и пообещали продолжить работать вместе, чтобы противостоять политическому, экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле, а также его влиянию на соседей Венесуэлы», - сообщила пресс-служба американского госдепартамента.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы Майкл Помпео и Эрнесту Араужу «подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта глава бразильского МИД вслед за президентом США Дональдом Трампом призвал нашу страну отозвать военных из Венесуэлы. Между тем, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что российские военные специалисты находятся в Боливарианской республике на основе двусторонних договоренностей, и будут оставаться там столько, сколько понадобится

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU