2019-04-15T18:59:57+03:00
Общество

Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствами

Премьер-министр РФ указал на необходимость расширения доступности медицинских препаратов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствамиМедведев сообщил об обновлении системы льготного обеспечения лекарствамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России необходимо создать единый регистр граждан, которые имеют льготы на получение лекарств, медицинских изделий и лечебного питания, поскольку в вопросе льготного обеспечения существует неравенство среди регионов. Соответствующие заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с депутатами Госдумы.

«Мы обновляем систему льготного обеспечения лекарствами. Сейчас перечень лекарств, на приобретение которых получают льготный рецепт так называемый, может существенно отличаться по регионам. Вот это нехорошо», - указал глава кабмина.

По словам Медведева единый регистр граждан, «которые имеют льготы на получение лекарств, медицинских изделий, лечебного питания, всего того, что положено по льготной тематике» позволит устранить неравенство.

Премьер отметил и необходимость расширения доступности медицинских препаратов, для чего правительство развивает дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. «Это позволяет людям, у которых нет рядом аптеки с широким ассортиментом, приобретать лекарства удаленно», - пояснил Медведев.

Он добавил, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и прошел первое чтение. «Есть предложения по корректировке, я знаю, у коллег», - сообщил премьер.

Ранее, 15 апреля, Медведев подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи, подчеркнув, что теперь нуждающийся «сможет получать паллиативную помощь теперь в любом регионе, вне зависимости от того, где он прописан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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