2019-04-15T21:59:26+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери

По предварительным данным, очаг возгорания находится на верхних этажах собора [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в Соборе Парижской Богоматери.В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в Соборе Парижской Богоматери.Фото: кадр с видео
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в соборе Парижской Богоматери. На ролике видно, как густой дым накрыл шпили одной из самых известных достопримечательностей столицы Франции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. По последним данным, в результате пожара обрушился один из шпилей этого здания.

Собор Парижской Богоматери в огне.

Как сообщает агентство Reuters, очаг возгорания находится на одном из верхних этажей собора между двумя башнями, По предварительным данным, возгорание могло быть связано с ремонтными работами, проводившимися на этаже.

В настоящий момент территория вокруг собора оцеплена. Спасательные службы французской столицы проводят операцию с целью ликвидации возгорания. В связи со случившимся президент Франции Эммануэль Макрон изменил свой график.

ИСТОЧНИК KP.RU

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