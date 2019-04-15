Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в соборе Парижской Богоматери. На ролике видно, как густой дым накрыл шпили одной из самых известных достопримечательностей столицы Франции.
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. По последним данным, в результате пожара обрушился один из шпилей этого здания.
Собор Парижской Богоматери в огне.
Как сообщает агентство Reuters, очаг возгорания находится на одном из верхних этажей собора между двумя башнями, По предварительным данным, возгорание могло быть связано с ремонтными работами, проводившимися на этаже.
В настоящий момент территория вокруг собора оцеплена. Спасательные службы французской столицы проводят операцию с целью ликвидации возгорания. В связи со случившимся президент Франции Эммануэль Макрон изменил свой график.
ИСТОЧНИК KP.RU