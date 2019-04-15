Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 21:05 2019-04-15T21:59:26+03:00

В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: кадр с видео

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен пожар в соборе Парижской Богоматери. На ролике видно, как густой дым накрыл шпили одной из самых известных достопримечательностей столицы Франции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля. По последним данным, в результате пожара обрушился один из шпилей этого здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

Как сообщает агентство Reuters, очаг возгорания находится на одном из верхних этажей собора между двумя башнями, По предварительным данным, возгорание могло быть связано с ремонтными работами, проводившимися на этаже.

В настоящий момент территория вокруг собора оцеплена. Спасательные службы французской столицы проводят операцию с целью ликвидации возгорания. В связи со случившимся президент Франции Эммануэль Макрон изменил свой график.

ИСТОЧНИК KP.RU