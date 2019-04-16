В Канаде мужчина застрелил четырех человек и сам сдался полиции

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-16T08:36:50+03:00

Выяснилось, что он убивал не случайных прохожих, а знакомых людей

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В канадском городе Пентиктон (провинция Британская Колумбия) местный житель застрелил четырех человек в двух разных районах города, а потом сам явился в полицейский участок и сдался правоохранительным органам, передает телеканал CTV.

Как рассказал официальный представитель городской полиции Тед Де Джагер, следствию уже удалось установить, что «стрелок» убивал не случайных прохожих, а знакомых людей, которые жили в разных районах. Правда, мотивы его действий еще предстоит выяснить. Сам злоумышленник пока не объяснил, что именно толкнуло его на четыре убийства.

Сейчас он находится под стражей, а полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Стоит отметить, что буквально за день до этого в той же Британской Колумбии другой мужчина тоже застрелил знакомого – пожилого человека. Как писал сайт kp.ru, он открыл огонь во время воскресной службы в церкви города Салмон Арм.

ИСТОЧНИК KP.RU