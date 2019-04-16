Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-16T08:45:54+03:00

Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Россияне смогут пройти диспансеризацию не только в рабочее время, но и вечером. Это позволит привлечь на обследование максимальное количество людей, так как не придется отпрашиваться с работы. Еще одно новшество, которое будет внесено в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи, тоже коснется данной процедуры. Помимо вечерних часов под обследования выделят субботу.

Региональные минздравы уже обязали разместить на сайтах информацию о медучреждениях, которые будут принимать граждан на профилактические осмотры.

За работу вне урочное время и в выходные дни врачам будут платить надбавки, которые предусмотрены трудовым законодательством.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Этот же документ регламентирует сроки на постановку диагноза по онкозаболеваниям — не более 14 календарных дней с момента назначения исследований. Пациента необходимо поставить на учет в течении трех дней после выявления заболевания.

Получать паллиативную помощь россияне смогут в любом регионе страны, независимо от места прописки. Впервые врачи будут приходить на дом. Медиков обязали взаимодействовать с родственниками, добровольцами и волонтерами, а также религиозными и социальными организациями, пишет газета «Известия».

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Для чего нужна диспансеризация?

Далеко не каждый правильно представляет себе, что такое бесплатная диспансеризация и чем она отличается от обычного похода к терапевту в районную поликлинику. Поясним: традиционно к врачам мы обращаемся, если есть конкретные жалобы: болит спина, горло, появилась сыпь и т. д. Диспансеризация же - это профилактический медосмотр (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU