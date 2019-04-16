Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-16T09:55:52+03:00

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Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, якобы драку спровоцировал сам отправленный им в нокаут Андрей Свечников, который в этом сезоне является самым молодым игроком в плей-офф американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает спортивный телеканал ESPN.

«Да, я так себе боец, и он тоже. Он сам предложил мне подраться, сказал: «давай». Я надеюсь, что с ним всё в порядке. Никому не хочется видеть, как парень получает травму или что-то в этом роде», - приводит канал слова Овечкина.

Между тем, главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бринд’Амур не верит в то, что юный Свечников бросил вызов 33-летнему Овечкину.

«Свечников очень много значит для нас. Молодой парень, ему недавно исполнилось 19 лет. У него особые отношения с нашей командой, со мной тоже», - рассказал он.

«Я слышал, как Овечкин говорит об этом. Он сказал, будто наш парень бросил ему вызов. Но дело обстоит немного иначе. Не знаю, была ли словесная перепалка, но один игрок сбросил перчатки первым, и это был Овечкин, а не наш парень», - заверил Бринд’Амур, посоветовав пересмотреть видео, чтобы убедиться в верности его слов.

Тренер добавил, что Свечников сыграл 90 матчей, и до сих пор ни в каких драках замечен не был, такое впервые. Наставник «Каролины» признался, что ему до сих пор дурно после произошедшего во время матча: «Когда видишь такое, это вызывает тошноту».

Напомним, как писал сайт kp.ru, два российских хоккеиста, играющих за разные американские команды, накануне устроили потасовку в плей-офф Кубка Стэнли. Сильным ударом Овечкин отправил Свечникова в нокаут, тот упал и ударился о лед головой.

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ.Хоккеисты подрались на 11-й минуте первого периода

ИСТОЧНИК KP.RU