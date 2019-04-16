Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
Российский нападающий американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подрался с соотечественником, игроком «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Хоккеисты подрались на 11-й минуте первого периода, причем после того, как они обменялись несколькими ударами, Овечкин отправил 19-летнего Свечникова в нокаут, тот упал на лед. Подняться и покинуть площадку юноше помогли товарищи по «Каролине».
Оба за драку были наказаны удалением на пять минут, но Свечников вернуться в игру уже не смог, сообщает «Спорт-Экспресс».
В итоге встреча американских команд 15 апреля завершилась победой «Каролины Харрикейнз» с разгромным счетом 5:0. «Вашингтон Кэпиталз» попробует отыграться на своем поле в пятницу, 19 апреля.
Стоит отметить, что это не первая драка Овечкина на матче НХЛ. Как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года он подрался с защитником «Питтсбург Пингвинз» Крисом Летангомом. Тогда игра тоже завершилась проигрышем «Вашингтона»
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ.Хоккеисты подрались на 11-й минуте первого периода
ИСТОЧНИК KP.RU