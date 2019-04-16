Путин выразил сочувствие Макрону и всему народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин в телеграмме своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону выразил соболезнования в связи с пожаром соборе Парижской Богоматери, адресовав их как главе государства, так и всему французскому народу.
Кроме того, российский лидер предложил Макрону помощь лучших специалистов страны в восстановлении Нотр-Дама. Эти люди, по словам президента РФ, имеют богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.
"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь, - подчеркнул Путин. - Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян".
Президент России также выразил надежду, что великий собор удастся восстановить.
Вечером в понедельник, 15 апреля, в районе проведения реконструкции на крыше Нотр-Дама-де-Пари произошло возгорание, после чего огонь начал быстро распространяться по всему памятнику архитектуры. В результате пламя уничтожило две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы. Также, вероятно, пострадали витражи. Сотрудники правоохранительных органов Франции уже возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесение ущерба.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU
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