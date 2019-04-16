Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-16T11:25:45+03:00

На месте инцидента продолжается эвакуация культурных ценностей и проверка несущих конструкций

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Пожар в соборе Парижской Богоматери удалось окончательно ликвидировать спустя более чем 12 часов после возникновения возгорания. Об этом сообщил представитель пожарной службы французской столицы.

"Все очаги возгорания потушены", - цитирует его газета Le Monde.

Между тем, на месте инцидента все еще продолжают работать пожарные. Они проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию культурных ценностей в безопасное место. Работы будут вестись на протяжении всего дня.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером 15 апреля в районе проведения реконструкции на крыше Нотр-Дама-де-Пари возник пожар. Пламя уничтожило две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы. Также, вероятно, пострадали витражи.

Правоохранительные органы Франции уже возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесения ущерба. Предполагается, что очаг возгорания находился в районе ведения строительных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU