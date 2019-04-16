Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Пожар в соборе Парижской Богоматери удалось окончательно ликвидировать спустя более чем 12 часов после возникновения возгорания. Об этом сообщил представитель пожарной службы французской столицы.
"Все очаги возгорания потушены", - цитирует его газета Le Monde.
Между тем, на месте инцидента все еще продолжают работать пожарные. Они проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию культурных ценностей в безопасное место. Работы будут вестись на протяжении всего дня.
Сайт kp.ru писал о том, что вечером 15 апреля в районе проведения реконструкции на крыше Нотр-Дама-де-Пари возник пожар. Пламя уничтожило две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы. Также, вероятно, пострадали витражи.
Правоохранительные органы Франции уже возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесения ущерба. Предполагается, что очаг возгорания находился в районе ведения строительных работ.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU
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