2019-04-16T17:51:44+03:00
В мире

Компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности

Представитель фирмы заявил, что в работах было задействовано 12 человек, и каждый из них будет взаимодействовать со следствием
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Жюльен Ле Бра, представитель компании Europe Échafaudage, которая занималась реставрацией Собора Парижской Богоматери, заявил, что все меры безопасности были соблюдены рабочими.

- Все, что я могу сказать к настоящему времени, так это то, что в момент начала пожара ни один из сотрудников моей компании не находился на месте, - отметил Ле Бра.

Также он заявил, что в работах было задействовано 12 человек, и каждый из них будет взаимодействовать со следствием.

Собор Парижской Богоматери после пожара: видеотрансляция .Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили. Но посмотрите на последствия трагедии...

ИСТОЧНИК KP.RU

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