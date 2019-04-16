Компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности
Жюльен Ле Бра, представитель компании Europe Échafaudage, которая занималась реставрацией Собора Парижской Богоматери, заявил, что все меры безопасности были соблюдены рабочими.
- Все, что я могу сказать к настоящему времени, так это то, что в момент начала пожара ни один из сотрудников моей компании не находился на месте, - отметил Ле Бра.
Также он заявил, что в работах было задействовано 12 человек, и каждый из них будет взаимодействовать со следствием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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