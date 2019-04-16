СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-16T17:16:23+03:00

На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евро Фото: REUTERS

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После крупнейшего пожара в соборе Парижской Богоматери, произошедшего в понедельник, 15 апреля, на восстановления исторической ценности уже собрали более 300 миллионов евро, однако потребуются не только денежные средства, но и детальные чертежи.

По мнению пользователей соцсетей, помочь сможет историческая видеоигра Assassin s Creed Unity, разработанная французской студии Ubisoft.

Действия видеоигры происходят в Париже XVIII века, а исторические здания в ней воссозданы в масштабе один к одному. Собор Парижской Богоматери создатели игры разрабатывали в детальных подробностях в течение двух лет.

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен. «Горит часть нас!» – сказал французский лидер, прибыв на место тушения Нотр-Дама. Владельцы компаний Kering и Artemis уже пообещали выделить на восстановление исторической ценности 100 миллионов евро. Россия сообщила, что готова предоставить специалистов для восстановления исторического здания, а также и другую помощь в виде древесины для кровли. Напомним, пожар уничтожил две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU