2019-04-16T17:16:23+03:00
Происшествия

На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евро

Пользователи соцсетей также предложили видеоигру, которая поможет в реконструкции собора [видео]
Поделиться:
На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евроНа восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После крупнейшего пожара в соборе Парижской Богоматери, произошедшего в понедельник, 15 апреля, на восстановления исторической ценности уже собрали более 300 миллионов евро, однако потребуются не только денежные средства, но и детальные чертежи.

По мнению пользователей соцсетей, помочь сможет историческая видеоигра Assassin s Creed Unity, разработанная французской студии Ubisoft.

Действия видеоигры происходят в Париже XVIII века, а исторические здания в ней воссозданы в масштабе один к одному. Собор Парижской Богоматери создатели игры разрабатывали в детальных подробностях в течение двух лет.

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен. «Горит часть нас!» – сказал французский лидер, прибыв на место тушения Нотр-Дама. Владельцы компаний Kering и Artemis уже пообещали выделить на восстановление исторической ценности 100 миллионов евро. Россия сообщила, что готова предоставить специалистов для восстановления исторического здания, а также и другую помощь в виде древесины для кровли. Напомним, пожар уничтожил две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в Соборе Парижской Богоматери»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве не планируют введение платных перекрестков
Google удаляет 80% запрещенного контента в РФ
В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки
Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО