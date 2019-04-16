Украинская группа "1+1" подала иск против Порошенко
Украинский медиахолдинг "1+1 медиа" подал иск против действующего президента Украины Петра Порошенко за недостоверную информацию и требует взыскать с него $37,2 тысячи морального ущерба.
Напомним, в конце марта текущего года украинский лидер подает в суд на украинский телеканал "1+1". Президент страны обвинил СМИ в систематической лжи и дезинформации. До этого момента Порошенко "принципиально" воздерживался от исков к СМИ, но изменение политики данного украинского канала не оставило его равнодушным. Артур Герасимов, руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" считает, что владелец "1+1", олигарх Игорь Коломойский просто не выдержал "испытания четвертой властью".
В свою очередь Петр Порошенко назвал свой иск к телеканалу "1+1" попыткой защитить Украину. По мнению президента, владелец компании Игорь Коломойский хочет дестабилизировать ситуацию в стране с помощью СМИ.
Сторонники Порошенко опубликовали новый ролик о Зеленском.
ИСТОЧНИК KP.RU