2019-04-16T20:26:22+03:00
В мире

Савченко будет баллотироваться в украинский парламент

Ранее депутата Верховной рады освободили из-под ареста за истечением срока меры пресечения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена баллотироваться в украинский парламент этой осенью.

- Мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат, - заявила замглавы партии нардепа Татьяна Проторченко.

Напомним, ночь на 16 апреля текущего года Надежду Савченко освободили из-под ареста за истечением срока меры пресечения, а новый назначен не был.

Савченко опубликовала провокационное видео для депутатов ВР.Савченко опубликовала провокационное видео для депутатов ВР

ИСТОЧНИК KP.RU

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