Савченко будет баллотироваться в украинский парламент
Ранее депутата Верховной рады освободили из-под ареста за истечением срока меры пресечения
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко намерена баллотироваться в украинский парламент этой осенью.
- Мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат, - заявила замглавы партии нардепа Татьяна Проторченко.
Напомним, ночь на 16 апреля текущего года Надежду Савченко освободили из-под ареста за истечением срока меры пресечения, а новый назначен не был.
Савченко опубликовала провокационное видео для депутатов ВР.Савченко опубликовала провокационное видео для депутатов ВР
ИСТОЧНИК KP.RU